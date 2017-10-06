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تدابير سير في وسط بيروت لمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النواب

يعقد مجلس النواب جلسة مناقشة عامة وذلك الساعة 10.30 من تاريخ 09/10/2017، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.

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تدابير سيروسط بيروت
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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