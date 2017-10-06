محلياتالجمعة 06 تشرين أول 2017 تدابير سير في وسط بيروت لمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النواب يعقد مجلس النواب جلسة مناقشة عامة وذلك الساعة 10.30 من تاريخ 09/10/2017، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية: إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام. كلمات مفتاحية: تدابير سيروسط بيروتالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية