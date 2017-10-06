الإرهاب يسجّل أهدافاً في الرياضة… لاعب كرة قدم مصري يُسجن لانتمائه لـ”داعش”

وجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى لاعب كرة القدم المصري حمادة السيد (36 سنة) وعنصرين آخرين، تهم “الانضمام إلى جماعة تكفيرية تستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها”، وأمرت بسجنه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر قضائي لـ”الحياة” إن اللاعب تم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة في جلسات عدة، وأن قرار تجديد سجنه ليس الأول، إذ جدد سجنه احتياطياً مرات عدة على ذمة التحقيقات التي بدأت قبل نحو شهر، بعدما كشفت تحريات أجهزة الأمن انتماء السيد لتنظيم تكفيري شديد الخطورة، في إشارة إلى تنظيم “داعش”.