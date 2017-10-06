انتشال رفات يعتقد أنها لمصريين ذبحهم داعش

كشف مصدر في “المباحث الجنائية” في مصراتة أن الأجهزة المختصة انتشلت رفات يعتقد أنها لـ21 مصرياً كان تنظيم “داعش” قد ذبحهم قبل سنتين. وقال المصدر لـ”سكاي نيوز عربية”، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن التحقيقات الأولية مع عنصر بتنظيم داعش قاد “للكشف عن موقع دفن جثامين 21 قبطياً مصرياً”، مشيراً إلى أنه “تم اقتياد عنصر “داعش” إلى عين المكان بمدينة سرت الجمعة، ليرشد إلى موقع إخفاء الجثامين خلف فندق المهاري في سرت”.

وانتشلت الفرق المختصة الجثامين التي عثر عليها وهي “مكبلة الأيادي و مقطوعة الرأس”، قبل أن تنقل إلى مدينة مصراتة، وفق المصدر نفسه.

وأردف المصدر قائلاً: “صدرت تعليمات لفريق الطب الشرعي بجهاز الخبرة القضائية والبحوث لمباشرة فحص جثث” الضحايا الذي كان “داعش” قد ذبحهم في شباط 2015 بمدينة سرت.

وكان رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس، الصديق الصور، أعلن في 28 أيلول الماضي اعتقال أحد المتورطين بذبح المصريين. وقال الصور، في مؤتمر صحفي، إن السلطات في طرابلس اعتقلت قياديا بارزا في تنظيم داعش المتشدد، أشرف على قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا

وأضاف: “أدلى بالتفاصيل عن الواقعة وحدد مكان دفنهم… ونحن نسعى مع السلطات العسكرية في المنطقة الوسطى للكشف عن مكان الجثث، ونأمل في إيجادهم بالرغم من طول المدة”.

وقال إن متشددي “داعش” ذبحوا المصريين خلف فندق ساحلي بمدينة سرت، مؤكدا أن “الأفراد الذين شاركوا في عملية الذبح معروفون لنا بالاسم” وأن عمليات البحث لا تزال جارية.

وشنت مصر ضربات جوية على مواقع لـ”داعش” في ليبيا بعد يوم من نشر “داعش” تسجيلا مصورا يظهر ذبح الأقباط على شاطئ، في جريمة إرهابية جديدة تضاف إلى سجلات التنظيم.