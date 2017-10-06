تحذير… “فيسبوك” يكشف الأخبار الكاذبة

يختبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أداة جديدة لوقف سيل الأخبار الكاذبة التي تنشر عبر صفحاته.

وقال مسؤولون في الموقع، الخميس، إن الأداة الجديدة ستمنح المستخدمين معلومات عن مصدر القصص الإخبارية التي تصل إليهم.

وأضافوا في منشور على مدونة رسمية للموقع أنهم يختبرون حاليا إضافة “زر” ينقر عليه المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات عن مصدر الأخبار دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان آخر.

وأشاروا إلى المعلومات الإضافية ستجمع من موقع “فيسبوك” نفسه ومصادر أخرى عن الناشر مثل صفحته على الموسوعة الحرة ويكيبيديا وغيرها.

وفي بعض الحالات التي يتعذر فيها توفير المعلومات عن ناشر الأخبار، فإن “فيسبوك” سيخبر المستخدمين بذلك لتنبيههم.

وهذه أحدث محاولة من “فيسبوك” لمحاربة الأخبار المزيفة، التي وضعته في موقف محرج للغاية ولاسيما في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي.