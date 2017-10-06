63 بندا على جدول أعمال الحكومة… وتأكيد على أن الانتخابات ستجرى في موعدها

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الجمعة، في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء وعلى جدول اعمالها 63 بندا.

وقبيل الجلسة اوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق في دردشة مع الإعلاميين ان جدول الاعمال يضم مصاريف هيئة الإشراف على الانتخابات، وقال: أريد التأكيد على نقطة وهي ان الانتخابات ستجري في موعدها اما البحث فهو في الآلية وليس في موعد الانتخابات، واي بحث بين القوى السياسية هو بحث في آلية تطبيق هذا القانون العجائبي. اما موضوع البطاقة البيومترية فهو موضع نقاش مع القوى السياسية.

كذلك، تمنى وزير الاتصالات جمال الجراح أن “تمر السلفة اليوم حول الفايبر اوبتيك ولا خلاف حول هذا الموضوع”.

وقال وزير العدل سليم جريصاتي بدوره، إن “التشكيلات القضائية انتهت ويجري توقيعها”.

ولفت وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان غلى ان “الخلاف حول الفايبر اوبتيك يعود لمطالبة البعض بأن تكون السلفة داخل الموازنة”.