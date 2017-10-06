“الممغنطة” في مجلس الوزراء اليوم.. وإشكال متوقع بين “المستقبل” و”التيار”

عُلم أنّ مجلس الوزراء سيَبتّ اليوم بتخصيص مبلغ 133 مليون دولار للبطاقة الممغنطة الخاصة بالإنتخابات النيابية المقبلة والتي كانت ستُعتمد في صفقةٍ عقِدت مع شركة فرنسية لتصنيعِها بالتراضي، على رغمِ التوافق على تأجيل اعتمادها في هذه الإنتخابات ، وهو ما أثارَ استغراباً حول وجود هذا البند في جدول أعمال الجلسة مقابل المبالغ المخصّصة لمقرّ هيئة الإشراف على الانتخابات وفريق عملِها ومخصّصات أعضائها.

وعلمت صحيفة “الجمهورية”، أنّ أعضاء الهيئة مدعوّون إلى قسَمِ اليمين مطلعَ الأسبوع المقبل أمام رئيس الجمهورية قبل توَلّيهم مهمّاتهم رسمياً.

مشروع إشكال جديد

وفي مجلس الوزراء اليوم كذلك مشروع إشكال جديد بين تيار “المستقبل” ومعارضيه من وزراء “التيار الوطني الحر” وآخرين، حول تخصيص مبالغ كبيرة لوزارة الإتصالات من خارج الموازنة العامة التي يطالب بها وزير الاتّصالات جمال الجراح .

وقد فوجئ بعضُ الوزراء بإدراج القضية على جدول أعمال اليوم بتخصيص مبلغ 225 مليار ليرة لبنانية بعدما تمَّ رفضُها في وقتٍ سابق والتوافق على تأجيلها إلى حين البتّ بالموازنة العامة.

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “إنّ إعادة طرحِ البند والإصرار على إمراره مجدّداً يعود إلى شطبِ رئيسِ لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان هذه المبالغَ من الموازنة الجديدة، ما اضطرّ وزير الإتصالات إلى المطالبة بإدراجه مرّةً أخرى، وهو ما يوحي بالاستعداد لمواجهةٍ جديدة مع وزراء “التيار الوطني الحر” ومَن سانَدهم مِن وزراء في الجلسة التي أرجئ فيها البتّ بهذا الموضوع في مطلع تمّوز الماضي”.