بعد عون وبري.. مصادر الحريري: الإنتخابات النيابية في موعدها

يحضر ملفّ الإنتخابات النيابية مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء اليوم، من بابِ طلبِ وزارة الداخلية والبلديات تأمينَ إعتماد لزوم تعويضات لهيئة الإشراف على الإنتخابات وجهازها الإداري وإيجاد مقرّها وتجهيزه ورواتب الجهاز الإداري والفني.

وأكّدت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لصحيفة “الجمهورية”، أن “لا نيّة عند أحدٍ في التمديد للمجلس النيابي الحالي”، وشدّدت على “أنّ الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها في أيار المقبل”.

وتَقاطَع موقف الحريري هذا، وتأكيده حتمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري، مع موقف رئيس الجمهورية الذي طمأنَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس الأوّل، الى أنّ الإنتخابات النيابية ستجري في شهر أيار المقبل “مهما كانت الظروف”.

كذلك تقاطعَ الحريري مع موقف كلّ من رئيس مجلس النواب المصِرّ على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها واحترام المهَلِ القانونية، والأمين العام لـ”حزب الله” السيّد نصرالله ، الذي سيطلّ مجدّداً من بلدة العين البقاعية بعد غدٍ الأحد في أسبوع الشهيدين علي العاشق ومحمد ناصر الدين ، الذي كان ضمّ صوتَه إلى صوت رئيس مجلس النواب مشدّداً على وجوب أن تُجرى الإنتخابات في موعدها وعلى أساس القانون الجديد الذي أقِرّ.