زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل فوكوشيما في اليابان

وقعت هزة أرضية بلغت شدتها 6 درجات قبالة سواحل فوكوشيما في شمال شرق اليابان، بحسب المركز الاميركي للرصد الجيولوجي، فيما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عدم وجود خطر حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال على عمق منخفض نسبيا بلغ عشرة كيلومترات، في المحيط الهادئ عند الساعة 16:59.

وقد حدد مركزه على بعد 55 كيلومترا الى الشرق من مدينة ايشينوماكي الساحلية، وهي احدى المناطق التي دمرها التسونامي الذي وقع في آذار 2011، وأدى الى مقتل 18500 شخص وتسبب بالحادث النووي في محطة فوكوشيما دايشي.

ومنذ ذلك الحين، تهز سكان المنطقة بشكل منتظم زلازل تقول وكالة الأرصاد الجوية إنها ناتجة عن زلزال عام 2011 الذي بلغت شدته تسع درجات.

ولم تنته بعد عملية اعادة البناء بعد التسونامي، فيما لا يزال قسم من منطقة فوكوشيما غير قابل للسكن. وتحتاج محطة فوكوشيما دايشي النووية الى 40 عاما على الأقل لتحسين أوضاعها.

وتضرب اليابان سنويا أكثر من 20 في المئة من اقوى الزلازل في العالم.