حكم قضائي بحق بطلي “الفيديو الفاضح” في جونية

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي حكمه في قضية الفيديو الفاضح في جونية، الذي يظهر شابا متحول جنسيا يقتاد رجلا بجنزير ويمارسان ممارسات مشينة.

فحكم القاعي، بإدانة المدعى عليه محمد علي رحيل سندا لأحكام المواد (523)، (531)، (534)، (532)، من قانون العقوبات بحيث تطبق العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس مدة شهر واحد، ومن ثم إنزال العقوبة تخفيفا إلى الاكتفاء له بمدة توقيفه والغرامة بقيمة 500 ألف ل.ل. على أن يحبس يوما واحدا عن كل عشرة آلاف ل.ل. من الغرامة إذا تخلف عن الدفع.

وحكم بإدانة المدعى عليه شارلي الياس خليل سندا لأحكام المواد (523)، (534)، (531) و(532) من قانون العقوبات وحبسه مدة شهر واحد سندا إلى كل واحدة منها وإدغام العقوبات بحيث تطبق العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس مدة شهر واحد، ومن ثم إنزال العقوبة تخفيفا إلى الاكتفاء له بمدة توقيفه والغرامة بقيمة 500 أل ل.ل. على ان يحبس يوما واحدا عن كل عشرة آلاف ل.ل. من الغرامة إذا تخلّف عن الدفع.