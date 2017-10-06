قصة صحافيّة ماتت من التّعب!

اكتشف مفتشو العمل في اليابان أن وفاة صحافية تبلغ من العمر 31 عاما وتعمل في هيئة الإذاعة الوطنية كان سببها العمل الإضافي.

واشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى إن مفتشي العمل أجروا تحقيقات في وفاة الصحافية ميوا سادو، التي كانت تعمل في طوكيو، فوجدوا أنها عملت 159 ساعة من العمل الإضافي ولم تستفد إلا من يومين من الراحة خلال شهر بكامله.

وتوفيت ميوا سادو في تموز من عام 2013 بعد إصابتها بنوبة قلبية.

وقال مكتب معايير العمل في طوكيو إن “كاروشي” (الإجهاد في العمل) كان وراء وفاة الصحافية. وتشهد اليابان عددا قياسيا من طلبات التعويض عن الوفيات بسبب الإجهاد في العمل، أو ما يُعرف باسم “كاروشي” باللغة اليابانية.

ولا تطبق اليابان حدا قانونيا على ساعات العمل، لكن وزارة العمل تقر بوجود نوعين من “كاروشي”، الأول هو الوفاة بسبب أمراض القلب المرتبطة بالتعب في العمل، والثاني هو الانتحار بسبب ضغوط عقلية لها علاقة بالعمل.