مصادر قواتية: “القوات” أعدت لائحة بأسماء قضاة “يرفعون الرأس”… ولكن لباسيل محسوبياته للأسف

أعلنت مصادر في “القوات اللبنانية تعليقاً على التعيينات القضائية ان “القوات” كانت أعدت لائحة بأسماء قضاة محددين “يرفعون الرأس بمناقبيتهم وخبرتهم وكفاءتهم ومسيرتهم المهنية المشهود لها، ولكن ويا للأسف تم استبدالهم بأشخاص محسوبين كلياً على الوزير جبران باسيل”.

وفي ما يعكس بعداً خطيراً لقراءة “القوات” لمسار التعيينات، أضافت مصادر القوات لـ”النهار” أن “ما حصل كما بات معروفاً لم يعد الاستثناء في العلاقة مع الوزير باسيل بل يشكل القاعدة في التعاطي وهو أمر مؤسف خصوصاً أن “القوات” لا تطرح او تقترح أي اسم اعتباطاً أو لقربه منها، انما تأتي التسميات التي تقترحها في سياق رؤية اصلاحية لهذا الجسم او ذاك، فضلاً عن رهانها المستمر على الجسم القضائي الذي يشكل بدوره مصدر اطمئنان للناس وإحدى الركائز الاساسية لبناء دولة القانون ومن هنا المطلوب ايصال القضاة المشهود لهم بالكفاءة والجرأة والجدارة”.