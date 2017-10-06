5 قرارات اتهامية في حق 9 سوريين ولبناني بجرم الإرهاب

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الجمعة خمسة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية.

اتهم في القرار الاول سوريين ولبناني بتهريب ارهابيين من لبنان الى سوريا عبر وادي خالد للالتحاق بتنظيم داعش، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 كلها معطوفة على المادة 219 عقوبات.

واتهم في القرار الثاني سوريا في جرم الانتماء الى جبهة النصرة والقتال ضد الجيش النظامي في سوريا، سندا الى المواد 335 عقوبات 72 اسلحة والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار الثالث ثلاثة سوريين بتزويد ارهابيي جبهة النصرة في جرود عرسال بالمواد الغذائية والمساعدات اللوجستية، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات.

واتهم في القرار الرابع سوري في جرم القتال في سوريا ضد الجيش النظامي سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الخامس سوريين اثنين بتهريب ارهابيين من لبنان الى سوريا عبر الحدود سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 معطوفة الى المادة 219 عقوبات.

وأصدر مذكرات القاء قبض في حق المتهمين واحالهم امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.