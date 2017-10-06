الملك سلمان يلتقي مدفيديف ويبحثان في المشاريع الاستثمارية المشتركة

يستقبل رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويناقش معه مشاريع الاستثمار المشترك، بعد توقيع البلدين على عشرات الوثائق أمس.

وكان العاهل السعودي قد أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، أمس الخميس، أسفرت عن التوقيع على وثائق مشتركة مهمة.

المشاريع المشتركة

وذكرت الحكومة الروسية أن مدفيديف سيبحث القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والطاقة والزراعة وغيرها من المجالات، وسينظر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المشتركة الرئيسية.

ومن المعروف أن وزارة الزراعة في الاتحاد الروسي تدرس إمكانيات زيادة تصدير الحبوب إلى المملكة العربية السعودية. وبوجه عام، تعتبر الزراعة مجالا واعدا للتعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية.

وتقوم الوزارة أيضا باستكشاف إمكانية اجتذاب استثمارات إضافية في مجمع الصناعات الزراعية الروسية.

وصرح رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، بأن المستثمرين السعوديين يرغبون في الاستثمار في روسيا. ووفقا له، فإن الأموال التي تأتي من المملكة العربية السعودية إلى البنية التحتية الروسية، تصب في مشاريع مثيرة جدا للاهتمام بالنسبة لروسيا.

واعتبر دمترييف إن عقد منتدى الأعمال “الروسي -السعودي” والاتفاقات التي تم توقيعها عقب المحادثات في الكرملين يخلقان أساسا جادا لمزيد من التعاون بين البلدين، ليس فقط في قطاع الطاقة بل وفي مجالات أخرى مثل القطاع الزراعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطب والصناعة وغيرها الكثير.