هدد رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، إقليم كردستان العراق بحرب قد تستمر لعشرات السنين إذا طبقت نتائج الاستفتاء على الاستقلال.

واعتبر باقري في كلمة له الخميس، أن أميركا وإسرائيل تقفان وراء الاستفتاء، بحسب ما نقلت عنه وكالة “إيسنا” الحكومية الإيرانية. وقال إن “قضية شمال العراق لم يكن من المناسب إثارتها الآن”، متسائلا “شعب شمال العراق ماذا يريد من الاستقلال؟”.

وأضاف: “إنهم يريدون السيادة على أراضيهم وحدودهم ولديهم ذلك الآن، يريدون جيشا ولديهم الآن، يريدون الأموال ويمتلكونها أكثر من كل الشعب العراقي، لديهم كل ما يريدون”.

يذكر أن إيران وتركيا تهددان بشن عمليات عسكرية ضد كردستان العراق إذا ما مضت بتطبيق مطلب الاستقلال والانفصال عن العراق.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، دعا في تصريحات سابقة له تركيا وإيران إلى منع الإقليم من إعلان الاستقلال. وقال خامنئي عقب اجتماع له مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في طهران، الأربعاء، إن “الولايات المتحدة وقوى أجنبية تخطط لإقامة إسرائيل جديدة في المنطقة من خلال دعم استفتاء كردستان”، على حد تعبيره.

ومنذ إجراء الاستفتاء في 25 أيلول الماضي، تدفع إيران باتجاه الحرب على أكراد العراق، حيث أغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية مع الإقليم.

كما قصفت مناطق حدودية بحجة تواجد أحزاب كردية إيرانية معارضة هناك، وأرسلت حشودا وتعزيزات عسكرية، وأجرت مناورات مشتركة مع الجيش العراقي.