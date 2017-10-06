صديقة منفذ هجوم لاس فيغاس تتحدث عن تصرفاته الغريبة ليلا

كشفت صديقة المتقاعد، الذي قتل 59 شخصا في مجزرة لاس فيغاس، الأحد، معطيات جديدة في إطار التحقيقات التي يجريها معها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ماريلو دانلي (62 عاما) قالت إن حبيبها ستيفن بادوك ظهرت عليه أعراض “مرض عقلي” خلال الأيام الأخيرة، كما أنه كان يصرخ خلال الليل.

وأضافت دانلي للـ”إ ف بي آي” إن بادوك كان يستيقظ فجأة خلال الليل ويصرخ “يا إلهي”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المحققين الذين يبحثون في القضية يعتقدون أن منفذ “مجزة لاس فيغاس” ربما يعاني من أمراض “عقلية أو جسدية”، إلا أنهم لم يتوصلوا بعد إلى “السبب الحقيقي” الذي دفعه إلى تنفيذ هجومه، الذي خلف مقتل 59 شخصا وإصابة 489 آخرين.

وبعد وقوع الحادث، الأحد، غادرت ماريلو دانلي مطار مانيلا الدولي في الفلبين، ليل الثلاثاء، متجهة صوب الولايات المتحدة، بعدما قالت السلطات الأميركية إنها “شخص مفيد” في التحقيق.

وأكّد مسؤول بالشرطة أنّها عائدة “لتبرئة اسمها” من أي ضلوع في أسوأ حادث من نوعه في القتل الجماعي بالرصاص في التاريخ الأميركي الحديث.

ولم يترك ستيفن بادوك مرتكب المذبحة أي دليل واضح على السبب وراء قيامه بإطلاق النار على حشد من الناس خلال حفل موسيقي في الهواء الطلق أسفل المبنى شاهق الارتفاع.