مصادر “القوات”: لبنان لم يعد يستطيع تحمّل أعباءِ النزوح السوري.. ومع تعليق المادة 87

كشفَت مصادر “القوات اللبنانية”، أنّها ستؤكّد خلال الجلسة التشريعية الاثنين المقبل موقفَها “الرافض إمرارَ قطعِ الحسابِ والموازنة من دون تعليق المادة 87 من الدستور، لأنّ خلاف ذلك يشكّل مخالفةً دستورية فاضحة”.

ومن جهة ثانية اعتبَرت مصادر “القوات” لصحيفة “الجمهورية”: “أنّ لبنان لم يعُد يستطيع تحمّلَ أعباءِ النزوح السوري ، وأنّ المطلوب إخراجُ هذا الملف من التجاذب السياسي المفتعَل لغايات سياسية مكشوفة هدفُها التطبيع مع النظام السوري والعملُ على وضعِ حلولٍ عملية وفورية يجب أن تكون على مستويَين:

– الأوّل، عودة فورية للنازحين الموالين للنظام السوري من دون الحاجة إلى أيّ تنسيق يتجاوز التقني، في اعتبار أنّ هؤلاء يدخلون إلى سوريا ويعودون منها دورياً ، وبالتالي المطلوب عدمُ عودتهم إلى لبنان .

– والمستوى الثاني، أن يدعو رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل سفراءَ الدول الخمس الكبرى إلى اجتماع للبحث معهم في أن تساعد دولُهم على تأمين عودة النازحين المعارضين عن طريق بيروت ـ تركيا وصولاً إلى الشمال السوري ، وعن طريق بيروت ـ الأردن وصولاً إلى الجنوب السوري”.