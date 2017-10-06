فوز “القوات والمستقبل” في إنتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية بجبيل وبيروت

فاز تحالف حزب “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” في انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية – جبيل، التي جرت الجمعة 6 تشرين الأول 2017. بدأت العمليّة الانتخابية عند السادسة صباحاً، ولم يتخلل النهار الطويل اي إشكال، وشارك الناخبون في العملية الديمقراطية لاختيار 15 مرشحاً موزعين على كافة الكليات.

وفي التفاصيل، فاز التحالف بـ10 منها، ونظراً لأن القانون الانتخابي المعتمد هو “One Man One Vote”، يصبح من شبه المستحيل ان يحصد اي فريق سياسي مقاعد الكلية كافة، لذا حصد المستقلون مقعداً واحداً وتحالف “التيار الوطني الحر- حزب الله- حركة أمل- التقدمي الاشتراكي- الاحرار والطاشناق” 4 مقاعد.

في كلية إدارة الأعمال حصدت “القوات” وحلفائها 3 مقاعد مقابل 0 لتحالف “8 آذار”.

في كلية الفنون والعلوم حصدت “القوات” وحلفائها 3 مقاعد مقابل 0 لتحالف “8 آذار”.

في كلية الهندسة المعمارية والتصميم حصدت “القوات” وحلفائها مقعداً واحدا مقابل مقعد لتحالف “8 آذار”، ومقعد للمستقلين.

في كلية الصيدلة حصدت “القوات” وحلفائها مقعدا واحدا مقابل مقعدين لتحالف “8 آذار”.

في كلية الهندسة حصدت “القوات” وحلفائها مقعدين مقابل مقعد لتحالف “8 آذار”.

وفي بيروت فازت “القوات” وحلفائها في الانتخابات الطالبية بـ7 مقاعد، مقابل 7 لتحالف “الوطني الحر والقومي السوري وحزب الله وحركة أمل والإشتراكي” ومقعد للمستقلين.

ليصبح مجموع مقاعد الفرعين: 17 لتحالف حزب “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل”، 11 لـ”8 آذار”، ومقعدين للمستقلين، ما يعني عملياً فوز “القوات” وحلفائها برئاسة الهيئة الطالبية في الـ”LAU”.