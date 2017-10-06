مصادر الشخصيات الشيعية المستقلة: نحن فريق شيعي ثالث يُحسب له حساب

طالبت شخصيات شيعية مستقلة بـ”قيام الدولة العادلة والقادرة من أجل خلق مناخ سياسي مريح لجميع اللبنانيين يستطيعون من خلال ممارسة واجباتهم والوصول إلى حقوقهم”.

وقالت الشخصيات بعد اجتماع عقدته في فندق “مونرو” في بيروت تحت عنوان “نداء الدولة والمواطنة”، إنها ترغب بأن يكون لقاؤها مستمراً ومتواصلاً للبحث في شؤون وشجون لبنان ، وأن يكون تحركها بداية لخلق جبهة وطنية معارضة لتصحيح الانحراف في السياسة اللبنانية.

وأكدت مصادر المجتمعين لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن هذا التحرك كان لا بد منه بعد أن وصلت الأمور إلى مستويات لا يمكن السكوت عنها، في ضوء ممارسات “الثنائي الشيعي” (“أمل” و”حزب الله”)، اللذين صادرا القرار الشيعي لأجندات خارجية على حساب مصالح اللبنانيين وعمل المؤسسات الدستورية التي أفرغت من دورها، على حساب تسويات مصالحية طائفية لا تأخذ في الإعتبار مصالح البلد والناس.

وشددت مصادر الشخصيات الشيعية المستقلة على أن تحركها سيكبر ويتوسع، من أجل القول إن هناك فريقاً شيعياً ثالثاً له رأيه ويحسب له حساب.