بعد لقطات غير اعتيادية… عارضة تتلقى تهديدات بالاغتصاب

كشفت عارضة أزياء سويدية عن إنها تلقت تهديدات بالقتل والاغتصاب، بعد أن نشرت فيديو دعائي كسرت فيه الصورة النمطية للعارضات اللاتي يحرصن على الظهور بطلة مثالية.

وخلال فيلم دعائي لصالح شركة أديداس للملابس والمستلزمات الرياضية، ظهرت العارضة أرفيدا بيستروم بسيقان تكسوها الشعر، الأمر الذي أثار موجة من الردود المتفاوتة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة، إن العارضة التي تعمل أيضا مصورة، كتبت على حسابها في إنستغرام أنها تعرضت لسيل من التهديدات والشتائم بعد نشر الفيديو الدعائي.

وأضافت بيستروم أنها تلقت رسائل تهديد بالاغتصاب والقتل، مبدية استغرابها إزاء الردود العنيفة التي انهالت عليها بمجرد أنها حاولت توجيه رسالة مفادها أن التجارب الإنسانية غير متطابقة.

وحسب الغارديان، فإن العارضة، التي تبلغ من العمر 26 عاما، تعرف بمواقفها الأنثوية الجريئة، فهي مناصرة للمظهر الأنثوي الطبيعي البعيد عن أي لمسات تجميلية خادعة.

وهي لا تجد حرجا في نشر صور لما قد تحاول نساء أخريات عدم إظهاره، وقد عمدت فعلا في مناسبات متفاوتة على إظهار شعر جسدها ومواضع الترهل (cellulite).

وقالت الغارديان إن الفيديو الدعائي المنشور أيضا على يوتيوب، دفع البعض إلى نشر تعليقات مسيئة تهاجم العارضة ، في حين أظهر آخرون دعمهم.

وفي الفيديو الدعائي، تقول بيستروم “أعتقد أن الأنوثة تنبع في الأغلب من ثقافتنا، لذا بمقدور كل فرد أن يفعل أمورا أنثوية أو يكون أنثويا. أشعر أن المجتمعات تخشى ذلك في الوقت الراهن”.