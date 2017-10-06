جائزة نوبل للسلام من نصيب الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية

فازت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بجائزة نوبل للسلام الجمعة.

وستقدم جائزة نوبل للسلام وقيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (1.10 مليون دولار أميركي) في العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من كانون الأول.

هذا، وأعلنت لجنة نوبل أن على القوى النووية بدء “مفاوضات جدية” لنزع السلاح النووي في العالم، لدى إعلانها منح جائزة السلام للعام 2017 إلى منظمة “الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية”.

وأضافت اللجنة “إن جائزة السلام هذا العام هي أيضا نداء إلى تلك الدول للشروع في مفاوضات جدية بهدف إزالة الاسلحة النووية البالغ عددها حوالى 15 ألف قطعة في العالم بصورة تدريجية ومتوازنة وتحت مراقبة دقيقة”.