كوريا الشمالية تشغل مصانع انسحبت منها سيول

بدأت كوريا الشمالية بتشغيل مصانع استثمرتها سيول في مجمع كايسونغ الصناعي بعد ان انسحبت كوريا الجنوبية من المشروع المشترك، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام الكترونية في بيونغ يانغ الجمعة.

وعلقت كوريا الجنوبية عملياتها في المجمع الصناعي في شباط العام الماضي، وقالت :”إن الاموال التي كسبتها بيونغ يانغ من المشروع تستخدم لتمويل برنامجها للأسلحة النووية المحظور”.

وتقدر جمعية تمثل 120 شركة كورية جنوبية تشغل مصانع في كايسونغ المحاذية للحدود الكورية الشمالية، قيمة الأصول التي انسحبت منها سيول بنحو 820 مليون وون (663 مليون دولار)”.

وأكدت وسائل اعلام كورية شمالية ان “المصانع التابعة للمشروع المشترك لا تزال تعمل وأنّ المنشآت التي غادرتها سيول لا يمكن بعد الآن اعتبارها أصولا عائدة لها”.