تخطي الإفطار يسبب تصلب شرايين القلب

إن كنتم تتخطون وجبة الفطور وتكتفون بشرب القهوة صباحاً فأنتم تزيدون خطر إصابتكم بأمراض قلبية أهمها تصلب وتضييق الشرايين. ويرتبط تخطي وجبة الإفطار ارتباطا وثيقا مع العادات الغذائية غير الصحية الأخرى، مثل التدخين والإفراط في تناول الكحول، والتي يمكن أن تزيد من خطر تصلب الشرايين، وفقاً لدراسة اجراها فريق باحثين من إسبانيا.

من ناحية أخرى أكد الإختصاصي في العلوم الغذائية خوسيه بينالفو أنّ “تناول السعرات الحرارية العالية في الصباح (وبعبارة أخرى، تناول وجبة الإفطار) يؤدي إلى تحسين السيطرة على السكر في الدم على مدار اليوم ويساعد أيضا في كبح الجوع وتنظيم الشهية”.

هذه ليست أول دراسة تشير إلى وجود صلة بين تخطي وجبة الإفطار وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ولكن في هذا التحليل الجديد، درس الباحثون ثلاث مجموعات: الناس الذين يتخطون الإفطار، والناس الذين يتناولون وجبات صغيرة والناس الذين يتناولون وجبات كبيرة. كما قام الباحثون بقياس مستويات اللويحات في شرايين المشاركين وجمع المعلومات عن عادات نمط حياتهم وعوامل الخطر لأمراض القلب.

جمع الباحثون بيانات من حوالي 4000 إسباني تتراوح أعمارهم بين 40 و 54 وليس لديهم تاريخ سابق لأمراض القلب. وكجزء من الدراسة، قدم المشاركون للباحثين معلومات عن عاداتهم الغذائية بما في ذلك تقدير عدد السعرات الحرارية التي يأكلونها في يوم واحد.

واستنتجت الدراسة أن الناس الذين يتخطون الإفطار معرضين 1.5 مرة أكثر من الآخرين للإصابة بتصلب الشرايين.

وذكر تقرير صادر عن جمعية القلب الأمريكية أن استهلاك نسبة أكبر من السعرات الحرارية فى وقت سابق من اليوم قد يفيد صحة القلب. وتوفر هذه الدراسة الجديدة المزيد من الأدلة لدعم هذه التوصية؛ ومع ذلك، فإن الجودة الغذائية للأطعمة المختارة خلال يوم واحد تساعد إما في تدهور أو في تحسن الصحة.

كريستين الصليبي