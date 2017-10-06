اصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في رام الله

أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت اليوم بين مجموعة من الشبان وجيش الاحتلال اثناء تنفيذه عملية دهم في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وافادت تقارير طبية فلسطينية أن شابين أصيبا برصاص مطاط ونقلا الى المستشفى. ووصفت إصاباتهما بأنها “خفيفة.

في حين أصيب 10 آخرون بالغاز المسيل للدموع، واعتقل جيش الاحتلال اثنين من راشقي الحجارة.

وافادت “وكالة الصحافة الفرنسية” أن “قوة كبيرة من الجيش الاسرائيلي وصلت في ناقلات جند ورافقتها طائرة مروحية، حاصرت ظهرا ثلاثة منازل ثم اقتحمتها وقامت بتفتيشها، لكن لم يعرف سبب الاقتحام”.