16 قتيلا على الاقل في تصادم قطار وحافلة في روسيا

قتل 16 شخصًا على الاقل في حادث تصادم قطار بحافلة ركاب كانت معطلة ومتوقفة على تقاطع سكة الحديد بطريق قرب بلدة بوكروف شرق موسكو، حسبما أعلنته السلطات.

وقالت وزارة خارجية اوزبكستان، في بيان، أن 19 مواطنًا اوزبكيا قتلوا في الحادث، لكن لجنة التحقيق الروسية اعلنت عن حصيلة أقل.

ووقع الحادث قبيل فجر الجمعة قرب بلدة بوكروف، وإعتبرت لجنة التحقيق الروسية انه وبحسب المعلومات الاولية، قتل 16 شخصًا بينهم طفل.

وأضافت اللجنة أن ركابًا آخرين بينهم قاصرون، نقلوا الى المستشفى بجروح متفاوتة. وجميع القتلى هم من ركاب الحافلة التي كانت تنقل 58 شخصًا، 56 منهم اوزبكيون، والراكبان الآخران هما السائقان ومن كازخستان.

واكدت وزارة داخلية المنطقة انه لم يسقط ضحايا من ركاب القطار.