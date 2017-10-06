الحريري استقبل وفدًا من نيكسيس والهيئة الإدارية الجديدة لنادي النجمة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “بيت الوسط”، وفدا من الهيئة الإدارية الجديدة لنادي “النجمة” برئاسة رئيس النادي أسعد الصقال.

وشكر الوفد الرئيس الحريري على “الثقة التي أولاها للادارة الجديدة”، وأطلعه على “مشاريع وخطط النادي المستقبلية”.

كما قدم إليه درع النادي والقمصان التي سيلعب بها الفريق لهذا الموسم، إضافة إلى قميص كان لعب فيه الفريق في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعليه صورته.

وكان الرئيس الحريري قد استقبل، بعد ظهر الجمعة في السراي الحكومي، وفدا من مؤسسة “نيكسيس” التي تعنى بشؤون المجتمع الشبابي والعمل التطوعي برئاسة لين تزوفيغيان، واطلع منه على نشاط المؤسسة. كما شكره على رعايته للمؤتمر الذي عقدته في بيروت.