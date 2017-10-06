العاهل السعودي: المملكة تحرص على استقرار السوق العالمي للنفط

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان قوله إن السعودية ما زالت تحرص على استقرار سوق النفط العالمي على نحو يوازن بين مصالح لمستهلكين والمنتجين.

وذكرت الوكالة إن الملك سلمان أكد لدى استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي في موسكو ان المملكة كانت ولا تزال تحرص على استقرار السوق العالمي للنفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.