وزارة شؤون المرأة اختتمت ورشة لتعزيز مشاركة النساء في المناصب

اختتمت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالشراكة مع مؤسسة “كونراد آديناور” في فندق “الريفييرا” ورشة تدريبية هدفت، حسب بيان صدر، الى بناء قدرات الأحزاب على وضع خطط عمل داخلية لتعزيز مشاركة النساء في المناصب القيادية السياسية في هذه الأحزاب وتحسين معرفة الأحزاب السياسية بتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي على مستوى صنع السياسات.

وتم خلال الورشة “اعداد مسودات لخطط عمل لتعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية المشاركة، على ان يتم اعداد خطط العمل النهائية وتنفيذها بناء على احتياجات كل حزب على حدة. وقد شارك ممثلون عن قطاعات المرأة من الأحزاب السياسية التالية: القوات اللبنانية، تيار المستقبل، التيار الوطني الحر، حزب الكتائب، حركة أمل، حزب الله، تيار المردة، الحزب التقدمي الاشتراكي، الجماعة الاسلامية، حزب الوطنيين الأحرار، حزب الخضر وحزب سبعة”.