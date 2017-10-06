“نايت” إلى الولايات المتحدة بعد قتلها 20 شخصاً في أميركا الوسطى

تسببت العاصفة المدارية “نايت” Nate في مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً على الأقل في أميركا الوسطى لدى اجتياحها المنطقة مصحوبة بأمطار غزيرة وهي في طريقها إلى منتجعات المكسيك المطلة على الكاريبي وإلى خليج المكسيك.

وأعلن مسؤولو طوارئ في كوستاريكا أنّ ستة أشخاص على الأقل قتلوا جراء الأمطار الغزيرة من ضمنهم طفلان. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وأغلقت كل المدارس وكل الخدمات غير الضرورية.

وتوقفت حركة المرور على الطرق السريعة جراء انهيارات طينية وانقطعت الكهرباء عن مناطق في البلاد التي نشرت فيها السلطات ما يزيد على 3500 جندي.

وفي نيكاراغوا، أبلغت نائبة الرئيس روزاريو موريلو، وسائل الإعلام الرسمية بأن 11 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم.

وأغلق المسؤولون المدارس جراء سقوط الأمطار التي قال مركز الأعاصير الوطني في ميامي إن منسوبها قد يتجاوز 50 سنتيمتراً في بعض المناطق المنعزلة.

وقال المتحدث باسم المركز إن من المتوقع أن تتحول العاصفة نايت إلى إعصار من الدرجة الأولى لدى اجتياحها ساحل خليج المكسيك الأحد.

وتحمل العاصفة رياحاً سرعتها 64 كيلومتراً في الساعة وسيتحرك مركزها عبر شمال شرق نيكاراجوا وشرق هندوراس ثم ستتحرك إلى شمال غرب البحر الكاريبي.

ودعا مسؤولون في ولايتي فلوريدا وتكساس الأميركيتين السكان أمس الخميس للاستعداد للعاصفة. كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في 29 مقاطعة في فلوريدا وفي مدينة نيو أورليانز.

وقال كبرى شركات النفط قبالة ساحل خليج المكسيك مثل شيفرون وإكسون موبيل ورويال داتش شل وشتات أويل إنها ستوقف الإنتاج أو ستسحب موظفيها من المنصات بالخليج.