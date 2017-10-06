الحكومة السودانيّة تغلق 67 معبراً دعما لحملة جمع السلاح

أغلقت الحكومة السودانية أكثر من 67 معبراً دعماً لجمع السلاح الذي اعتبره أهم مشروع وطني بعد الحوار الذي وضع منهجا لحل النزاع، داعية السودانيين إلى الوقوف إلى جانب الحكومة بالعمل على نزع السلاح ونبذ العنف.

وأشار نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن أن حمل السلاح أفرز الحرب والنزاعات القبلية ويعتبر أكبر المهددات من خلال انتشار الجرائم والمخدرات والإتجار بالبشر وقتل النفس وترويع المواطنين.

وأكد أن نزع السلاح من المواطنين سيكون من غير مقابل منعاً لفتح طرق لتجارة السلاح.