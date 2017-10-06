أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 تشرين الأول 2017

أسرار الآلهة – النهار

مؤسسة وطنية مهمة تعاني صعوبات مالية وادارية يتلهى مديرها العام بتنفيعات.

يدشن أحد الوزراء خلال زياراته المناطقية مشاريع لا تعود الى وزارته ومن دون حضور الوزير المعني ما يثير الاستغراب حول تداخل الصلاحيات أو استلاب حقوق وزراء.

بررت وزارتا الطاقة والاقتصاد عجزهما عن تنفيذ قرار تركيب عدادات جديدة للمولدات بعدم وجود عدادات كافية في الأسواق اللبنانية والحاجة الى ثلاثة أشهر لتوفيرها.

انطلقت حملة عبر وسائل التواصل تركز على مبالغ طائلة لتنفيذ أعمال صيانة لطريق يرى أهالي المنطقة المحيطة أنها لا تحتاج إلى ترميم.

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يقال – المستقبل

إنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يسعى إلى تأمين 700 مليون دولار كلفة استملاكات يحتاجها تحرير 3 مليارات دولار مرصودة لتنفيذ مشاريع إنمائية ومتوقف صرفها في مجلس الإنماء والإعمار على إنجاز هذه الاستملاكات.

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أسرار الجمهورية

دار نقاش مُطوَّل بين مسؤول روحي ومسؤول سياسي حول ملف مَطلبي خرجَ بعده المرجع الروحي من دون الحصول على النتيجة المطلوبة.

يُلاحظ المواطنون في كل المناطق إرتفاعاً في أسعار السلع بشكل يستدعي إطلاق الصرخة لضبط الأسعار العشوائية.

يعمل تيار سياسي على حشد أكبر عدد من المناصرين في ذكرى مهمة بالنسبة له لتظهير حجمه، في حين أن رئيسه قد يعود الى إستخدام مصطلحات المرحلة الماضية لشدّ العصب قبل الإنتخابات.

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أسرار اللواء

غمز: يدور لغط في مجالس متعدّدة حول توزّع الحصص والمكاسب في التشكيلات الأخيرة، خلافاً لما يدور في الجو الإعلامي من إشادات.

لغز : أزمة التعيينات في تلفزيون لبنان ما تزال عالقة، على خلفية اعتراض مرجع كبير على مقاربة الوزير المعني!

همس: لم تتلق وزارة معنية إجابات شافية بعد اتصالات أجرتها مع سفارات وهيئات، بشأن انتخابات منظمة دولية – ثقافية؟!

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خلف الكواليس – الشرق

نقلت جهة سياسية التقت الرئيس سعد الحريري عنه تأكيده «ان المطلوب في هذه المرحلة افعالا لا اقوالا، وتوحدا لا انقساما، وتعاليا على موبقات الحزازات وغيرها… فالتاريخ يسجل الافعال والاقوال».

اكد قيادي في تيار سياسي – نيابي ان الاشهر الاربعة الماضية شهدت صراعات سياسية غير مألوفة وغير مطلوبة في هذه المرحلة، تركت اثارا سلبية على عمل المؤسسات وهو ما تنبه اليه الرؤساء الثلاثة وتوافقوا على تجنبه.

اشارت مصادر سياسية – اعلامية الى ان مسألة النازحين السوريين كانت البند الرئيسي في زيارة البطريرك الراعي الى الرئيس عون وان الراعي شد على يدي الرئيس عون للمضي في سعيه لاعادة هؤلاء النازحين الى بلادهم في اقرب وقت ممكن…

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