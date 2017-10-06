خاص موقع “القوات”: “مجنون” يحطم السيارات وسط أوتوستراد جونيه

وقع إشكال بين عدد من السائقين وسط أوتوستراد جونيه قرابة الثامنة من مساء أمس، في عز زحمة السير.

وافادت المعلومات الواردة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن مفتعل الإشكال سائق “جيب”، راح يدفع السيارات وسط الأوتوستراد ويصطدم بها شمالا ويمينا بسيارته “الجيب”.

وتدخل عدد من المواطنين والسائقين الآخرين في محاولة لتهدئته وردعه، إلا أنه لم يهتم وواصل “حضاريته” الفاقعة! علما أن عددا من المواطنين كانوا يقفون بفعل توقّف السير بين السيارات المتوقفة على الأوتوستراد، والتي كان يصطدم بها سائق “الجيب” غير مبال بتعريض حياتهم للخطر.

وفي معلومات خاصة بموفع “القوات”، أن دورية تابعة لـ”مخابرات الجيش” صودف وجودها في المكان، تدخلت على الفور وألقت القبض على الفاعل وإقتادته للتحقيق، تمهيدا لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه.