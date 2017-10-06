عراك في البرلمان الأوكراني

اضطر البرلماني الأوكراني إلى تأجيل جلسته بسبب عراك بين النواب على خلفية مشروعات قوانين مثيرة للخلاف بخصوص الأراضي الواقعة شرقي البلاد والتي يسيطر عليها متمردون.

وقد جذبت مشروعات القوانين التي تقدم بها الرئيس بيترو بوروشنكو انتقادا من قبل بعض النواب، ومن بينهم نواب حزب ساموبوميتش (الاعتماد على الذات).

واقتحم معارضو مشروعات القوانين الذين يرون أنها لا تعبر عن سيادة أوكرانيا على الأراضي بالقوة الكافية، منصة المتحدث، ما تسبب في تأجيل الجلسة حتى الجمعة.

وتشير مشروعات القوانين إلى بنود في اتفاق السلام المبرم عام 2015 لشرق أوكرانيا بوساطة كل من فرنسا وألمانيا.

هذا وساهم الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة البيلاروسية مينسك في خفض حدة القتال بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية، لكن الاشتباكات متواصلة، وجهود التوصل إلى تسوية سلمية متوقفة حاليا.

قتل ما يصل إلى عشرة آلاف شخص في الاشتباكات منذ أبريل / نيسان 2014.