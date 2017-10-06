العراق سحب مرشحه لمنصب المدير العام لليونسكو لصالح مرشحة مصر

أعلنت السفارة العراقية في القاهرة في بيان أن وزارة خارجية العراقية أبلغت نظيرتها المصرية الموافقة على سحب ترشيح مرشحها الدكتور صالح الحسناوي لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو لصالح مرشحة جمهورية مصر العربية الشقيقة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الثنائي في المحافل العربية والدولية، والذي تعزز بشكل ملحوظ بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة.

وأشارت السفارة العراقية إلى “ما يتمتع به المرشح العراقي من مؤهلات ومزايا تنافسية جيدة، الأمر الذي يعكس مدى التقدم المحرز في العلاقات العراقية – المصرية، تلك التي يراد لها أن تبلغ آفاقا رحبة في كل الصعد والميادين”، متمنية لـالمرشحة المصرية كل النجاح والتوفيق.