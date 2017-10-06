هل ما زال لبنان “الآمن” حاجة لـ”الإستخبارات الأميركية”؟

يقول ديبلوماسي لبناني: “يخطئ من يظن أن لا مصالح للولايات المتحدة الأميركية في لبنان ، حيث يشكل هذا البلد قاعدة آمنة لتحركاتها في المنطقة.

ويرى هذا الديبلوماسي، كما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن هناك ضرورة وحاجة دولية لإبقاء لبنان آمنا لحاجة أجهزة الإستخبارات الأميركية والعالمية الى بؤرة آمنة لتنظيم عملياتها في الشرق الملتهب، كما أن لبنان سيشكل منصة لإعادة إعمار سوريا ، وهذا يتطلب حضور الجميع فيه.