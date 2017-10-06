واشنطن تعلق مشاركتها في مناورات مع دول خليجية بسبب الأزمة حول قطر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن تعليق مشاركتها في مناورات عسكرية مع دول خليجية بسبب الأزمة الدبلوماسية المستمرة مع قطر.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأميركية جون توماس، قوله: “قررنا عدم المشاركة في بعض المناورات العسكرية احتراما لمبدأ مشاركة الجميع في تحقيق المصالح الإقليمية المشتركة”.

وأضاف توماس: “سنستمر في حث كل شركائنا على العمل معا لإيجاد حلول مشتركة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعليق بعض المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر، في الـ5 من حزيران الماضي، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.