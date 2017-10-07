خليل يبرّر تغيّبه عن إجتماعات البنك الدولي في واشنطن

علمت صحيفة “الجمهورية”، انّ وزير المال علي حسن خليل الذي كان مقرّراً أن يترأسَ الوفد الوزاري الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات المؤتمر السنوي للبنك الدولي بصفته محافظَ البنك الدولي في لبنان ، عدلَ عن الزيارة بسبب تضارُبِ المواعيد بين واشنطن ولبنان، حيث يفترض ان يكون حاضراً في الجلسات التشريعية للمجلس النيابي لمناقشة قانون الضرائب الجديد والموازنة العامة، علماً انّه كانت على أجندةِ خليل لقاءات مهمّة في كلّ من وزارة الخزانة والخارجية الأميركيتين للبحث في العقوبات على “حزب الله”.

واستوضَحت “الجمهورية” خليل في هذا الخصوص، فأكّد “انّ هذه المواعيد أُرجئت ولم تُلغَ”.

في هذا الوقت، ظلّ برنامج زيارة الوفد الى واشنطن قائماً، وهو يضمّ وزير التربية مروان حمادة ، ووزير الإقتصاد رائد خوري ، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة .