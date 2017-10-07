مصر وجامعة الدول العربية ترحّبان برفع العقوبات الأميركية عن السودان

أشادت مصر وجامعة الدول العربية، اليوم السبت، بقرار الولايات المتحدة رفع الحظر التجاري المفروض منذ 1997 على السودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان: “القرار الأميركي من شأنه أن يسهم في دعم استقرار وتنمية السودان، ويتفق مع موقف مصر المطالب دوماً بضرورة رفع تلك العقوبات، وما قامت به من جهود خلال اتصالاتها مع الجانب الأميركي في هذا الصدد”.

كذلك رحّبت جامعة الدول العربية في القاهرة بالقرار الأميركي، وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان: “إن القرار يلبّي المطالب المتكررة لجامعة الدول العربية برفع جميع أشكال العقوبات ضد السودان، بهدف تمكينها من استكمال مسيرة تعزيز السلام والتنمية”.