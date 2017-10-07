حاصباني أمام جمعية “بيروت ماراتون”: فلنركض جميعاً ضد المرض

إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني رئيسة جمعية بيروت ماراتون مي الخليل برفقة عدد من الأعضاء حيث دعوه للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة للماراتون الذي يقام هذا العام في 12 تشرين الثاني المقبل.

وأكد حاصباني أن جمعية بيروت ماراتون وضعت لبنان على الخارطة الرياضية العالمية وخلقت وعياً عاماً لدى اللبنانيين حول أهمية ممارسة الرياضة بالمطلق وأهميتها في محاربة الأمراض وتقليص حجم الفاتورة الاستشفائية على المواطن.

وختم: “فلنركض جميعاً ضد المرض”.