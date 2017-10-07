بالفيديو: صار الوقت #لنقطع_حبل_الموت…

بعدما تفاقمت نسبة حوادث السير في السنوات الأخيرة خصوصاً في منطقة كسروان (يسوع الملك – فاريا)، حاصدةً أرواح شبابنا، ليكاد يصبح “موضةً” الاستيقاظُ يوميّاً على ورقة نعوة جديدة، بات من الضروري إطلاق صرخة من شباب يطاردهم هذا الهاجس.

ولأن المبكي المضحك هو أن اللبناني يشكي همومه ويبقى مكتوف الأيدي منتظراً تحرّكات موهومة ولأن رؤية الجيل الجديد وأهدافه تفوق الواقع الذي نعيشه، إختارت ملكة جمال كسروان الفتوح 2016 ماري إيلينا أبو جودة وفريق عملها، إطلاق حملة للتّوعية عن مخاطر السلامة المرورية، وذلك بعد دراسات مكثّفة خلال هذا العام حصدت خطة كاملة متكامة على جميع الأصعدة: الإنمائية، البيئية والسلامية.

وانطلقت الحملة على وسائل التّواصل الإجتماعي عبر هاشتاغ #لنقطع_حبل_الموت #smarthighways.