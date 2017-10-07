بالصور: توقيف 4 عشرينيّين يروّجون المخدرات في الزلقا وضبط كميات هائلة منها

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أشخاص مجهولي الهوية بترويج المخدرات في محلة الزلقا.

بتاريخ 6 تشرين الأول 2017 ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من المكتب المذكور من توقيفهم بعد مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية في الزلقا، وهم:

ـ ع. ي. ( مواليد عام 1991، لبناني)

ـ أ. ي. (مواليد عام 1989، لبناني)

ـ م. ح. (مواليد عام 1996، لبنانية)

ـ أ. ي. (مواليد عام 1996، لبناني).

بتفتيش الشقة تمّ ضبط كمية من المخدرات، وهي على الشكل الآتي:

ـ 28 كلغ من حشيشة الكيف،

-1.7 كلغ سلفيا،

ـ نحو 24 ألف حبة من الحبوب المخدرة، من أنواع مختلفة.

ـ 165 غراماً من باز الكوكايين.

ـ 60 غراماً بودرة كوكايين.

ـ 305 كلغ من مادة المارجوانا المخدّرة.

ـ 4 غرامات من مادة LSD.

ـ 160 غراماً من مادة MDMA .

ـ ميزان حساس عدد 2 وميزان عادي عدد 1، إضافةً إلى ضبط مبلغ 1653000 ل. ل. و350 دولاراً أميركياً.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.