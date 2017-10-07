باسيل: لعودة المغتربين الى لبنان والنازحين الى وطنهم

شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على “ضرورة عودة المغتربين الى ديارهم أو على الأقل التواصل الدائم مع أبناء بلداتهم للقيام بمشاريع ترسخهم في وطنهم الأم حتى لا يصبحوا مغتربين جدداً”.

وأضاف باسيل خلال جولة في منطقة راشيا استهلها بزيارة كنيسة مار جرجس (الخضر) في بلدة عيتا الفخار: “من هنا ندعو الى حل مشكلة النازحين السوريين وعودتهم الى وطنهم من باب لم الشمل الذي هو قانون دولي تعتمد عليه الأوطان، كما دعينا وندعو الى عودة المغتربين الى بلدهم ليقوموا بواجباتهم تجاه جذورهم وقراهم”.