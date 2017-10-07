وزراء “القوات” لن يستقيلوا… حاصباني: التفاهم مع “اليتار واضح وحاسم

أعلن وزير الصحة غسان حاصباني أن العلاقة جيدة جدا مع الرئيس الحريري وهناك تواصل يومي بالعمل السياسي والعمل التنفيذي الحكومي، ونحن كوزراء قوات لبنانية نعمل لمعالجة قضايا الناس وتطوير اداء الحكومة دون ان ننسى تراكمات الملفات الداخلية وصعوبتها على الحكومة ونحاول انجازها بشكل سريع ضمن المؤسسات والقانون.

واستغرب الكلام المتداول عن استقالة وزراء “القوات اللبنانية” ومصدره وهذا غير وارد، نحن نسجل اعتراضاتنا ببعض الامور وحريصون على التصويب في مسار عمل مجلس الوزراء، لا اعرف خلفية الكلام عن موضوع الاستقالة وهو خارج سياق النقاشات نحن نعمل في اطار المشاركة بعمل الحكومة ونعترض ونتحفظ، اذا وجدنا اي اخطاء.

وأكّد أنّ هدفنا من النقاش تصويب الملفات وتحديدا في الامور الحياتية والتنفيذية نحن نعمل لتطوير اداء العمل المؤسساتي واعادة الدور للمؤسسات في الدولة.

وعن العلاقة مع التيار الوطني قال حاصباني: العلاقة تمر بمراحل متعددة، التفاهم واضح وحاسم، هناك ملفات نختلف عليها وملفات نتفق عليها واحيانا هناك مقاربة مختلفة لبعض الامور ونحن نقول رأينا بوضوح وصراحة.