مصادر وزارية: أجواء مجلس الوزراء هادئة ومنتجة واختبار جديد ناجح

أوضحت مصادر وزارية أجواء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري أمس.

واشارت المصادر لصحيفة “المستقبل”، إلى أن الجلسة أنها كانت “هادئة ومنتجة ، وأتت بمثابة إختبار جديد لنجاح نهج التوافق في تعبيد الطريق أمام تحقيق مزيد من الإنجازات في سجل العمل الحكوم”، منوهةً في هذا السياق بإقرار بندي تمويل هيئة الإشراف على الإنتخابات، وسلفة أوجيرو لتطوير قطاع الإنترنت بقيمة 150 مليار ليرة.

وإذ لفتت إلى أنّ إقرار سلفة وزارة الإتصالات تم من دون اعتراض أي مكون حكومي، باستثناء مطالبة وزراء “القوات اللبنانية” بأن يكون تمويل مشروع “الفايبر أوبتيك” من ضمن الموازنة وليس بموجب سلفة خزينة، أشارت المصادر الوزارية في الوقت عينه إلى أنّ وزير الإتصالات جمال الجراح أوضح خلال الجلسة، أنّ الإعتماد المالي الخاص بهذا المشروع مرصود داخل الموازنة العامة ، بينما السلفة تأتي لتسريع عملية المباشرة بإطلاق عملية تحسين قطاع الإنترنت وعدم تأخيره بانتظار إقرار الموازنة.