الحريري إلى الفاتيكان الأسبوع المقبل للقاء البابا فرنسيس

يستعدّ رئيس الحكومة سعد الحريري للسفر الى روما الأسبوع المقبل للقاء قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس في 13 من الجاري، ثمّ يلتقي عدداً من المسؤولين الفاتيكانيين، ابرزُهم أمين سر دولة الفاتيكان وزير الخارجية بيترو بارولين .

وعلمت صحيفة “الجمهورية”، انّ هذه الزيارة التي كانت مقرّرة ليومٍ واحد قد توسّعت لأربعة ايام، حيث سيلتقي الحريري الاثنين في 16 الجاري نظيرَه الإيطالي باولو جينتيلوني .