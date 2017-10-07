“الأشرفية البداية”… واكيم بذكرى حرب المئة يوم: قلنا مع بشير “لا” وكسرنا الموازين!

نشر مرشح حزب “القوات اللبنانية” عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى ​عماد واكيم​، عبر صفحته على facebook الآتي:

“بذكرى حرب المية يوم… يوم انتصرت المقاومة اللبنانية… بدنا نقول إنو الأشرفية البداية… وهيدا مش كلام رومانسي…

فيومها كان السوري عندو مواقع عسكرية بشوارعنا، وكان العالم كلّو موافق عَ خسارتنا، بس نحنا قلنا مع بشير “لأ” وكسرنا الموازين العسكرية والديبلوماسية، وغيّرنا السياسات الإقليمية…

الأشرفية بشبابها وبرجالها وبإماتها وبقواتّها، كلّنا… قاومنا ودفعنا أغلى ثمن… بس صنعنا التحرير، وإنتصرنا، وصارت الأشرفية عنوان لمجد القضية!

لولا الأشرفية لما كنّا ولما كان لبنان ولما بقيت القضية!

نحنا والأشرفية مش حكاية صدفة، نحنا تاريخ نضال ومقاومة وتضحية ومجد….

منحكي بكل الملفات… ومنناقش كل القضايا…

بس الأشرفية كانت وبتبقى… البداية!”