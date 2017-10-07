معارضون إيرانيون يعتصمون في لندن.. “إضغطوا على طهران لوقف الإعدام”

تجمع عشرات المعارضين الإيرانيين المؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق، صباح السبت، أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية لمطالبة حكومة لندن بالضغط على إيران لوقف حملاتها المستمرة في إعدام المعتقلين السياسيين.

وتهدف التظاهرة إلى حمل المملكة المتحدة على الضغط على طهران حتى توقف عمليات الإعدام لعدد كبير من المعارضين السياسيين.

ويشارك في التظاهرة أقارب أشخاص جرى إعدامهم في إيران ضمن حملة إعدامات جماعية شملت نحو 30 ألف شخص.

وفي عام 1988، تم إعدام أكثر من 30 ألفاً من السجناء السياسيين، غالبيتهم نشطاء من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، خلال أشهر، بفتوى صادرة من الخميني، وتم دفن جثامين الضحايا في قبور جماعية سرية.