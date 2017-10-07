تدابير سير في الأشرفية منذ منتصف ليل السبت لغاية مساء الأحد

لمناسبة إقامة يوم بيئي ترفيهي في محلة الأشرفية – بيروت، يوم الأحد 8 تشرين الأول 2017 من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساء، سيتم منع وقوف السيارات على جانبي شارعي عبد الوهاب الإنكليزي وبترو طراد – السوديكو، اعتباراً من الساعة الأولى من بعد منتصف ليل 7-8 تشرين الأول 2017 ومنع مرورها اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح الأحد ولحين الانتهاء، وسيتم تحويل السير إلى الطرقات المجاورة.

لذا تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الى عدم سلوك طريق منطقة الإحتفال والتقيّد بتوجيهات رجالها وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.