الجراح عن الـ”فايبر أوبتيك”: الناس ستشعر بالفرق بدءا من مطلع العام

أكد وزير الإتصالات جمال الجراح ، أنّ سلفة الخزينة التي أقرها مجلس الوزراء ، تُساعد الوزارة في الشروع بإنجاز شبكة “الفايبر أوبتيك” التي ستشمل كافة الأراضي اللبنانية، وستؤدي إلى تعزيز خدمة الإنترنت السريع في البلاد تأميناً لمصالح المواطنين والشركات والمؤسسات.

وأوضح الجراح في تصريح إلى صحيفة “المستقبل”، أنّ هذه السلفة تأتي أساساً بموجب الأموال المعتمدة في الموازنة ، من خلال قانون برنامج بقيمة 450 مليار ليرة يمتد على مدى 4 سنوات، يصرف منها 150 ملياراً في السنة الأولى و150 ملياراً في السنة الثانية و75 ملياراً في كل من السنتين الأخيرتين، مع إشارته إلى أنّ المشروع سيكون منجزاً نهائياً خلال 3 سنوات على مساحة كل لبنان .

ورداً على سؤال، جزم الجراح بأنّ “الناس ستبدأ تشعر بالفرق” بدءاً من مطلع العام المقبل، باعتبار أنّ وزارة الإتصالات بصدد إطلاق المناقصة خلال أقل من شهر، يليه إطلاق تلزيم المشروع في الشهر الذي يليه، لتبدأ بعدها عمليات تنفيذ المشروع، الذي لفت إلى أنّ “نتائجه ستكون فورية مع البدء بتركيب الكابينات”.