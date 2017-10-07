بالصورة: تعدٍّ فاضح على “شاطئ البحصة”… وتويني يتحرّك

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، في بيان، أنه “بعد ورود معلومات عن قيام أفراد بصب الإسمنت على شاطئ جبيل الشمالي المعروف بشاطئ “البحصة” في تعدٍّ فاضح على الأملاك العامة البحرية، اتصل الوزير نقولا تويني بوزير البيئة طارق الخطيب، طالباً منه تحريك النيابة العامة بشكل فوري وهذا ما سيفعله الخطيب. كما اتصل تويني بقوى الأمن الداخلي طالباً منع المخالفات فوراً وإلقاء القبض على الفاعلين والتحقيق معهم وإحالتهم أمام القضاء المختص”.

وأضاف البيان: “كفى تعدياً على أملاك الدولة وحقوق اللبنانيين، فالشاطئ ملك للمواطنين ولن نقبل بمزيد من الفلتان والمخالفات”.