إعجاب أميركي بإنجازات الجيش اللبناني… “شريك أساسي لعواصم القرار في مكافحة الإرهاب”

في وقت يتوجه قائد الجيش العماد جوزيف عون الى واشنطن في النصف الثاني من تشرين الأول الجاري، للمشاركة في مؤتمر “التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب”، تتوقع مصادر عسكرية عبر “المركزية” أن يكون الوضع في لبنان في صلب المحادثات المرتقبة، حيث تمكن الجيش على مر السنوات الماضية من التصدي للمخططات الإرهابية في الداخل وعلى الحدود، بنجاح قلّ نظيره، وكان آخر إنجازاته في معركة “فجر الجرود”.

واذ تشير الى ان زيارة مساعد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي تشارلز براون للبنان أخيراً، هدفت الى الإطلاع عن قرب على التقنية الذكية التي استخدمها الجيش في هذه المعركة بدمج المدفعية مع الطيران الذي استخدم لتحديد الأهداف عبر “اللايزر” لضرب الأهداف بالمدفعية، تقول المصادر إنّ المسؤول الأميركي نقل إعجاب قيادته بإنجازات الجيش اللبناني، معرباً عن استعداد بلاده لتوفير كل الدعم التقني.

وتتوقع المصادر أن يكون المؤتمر المرتقب مناسبة للإشادة بالجيش ولتجديد المساندة والثقة الدوليتين بالمؤسسة العسكرية اللبنانية وقدراتها، وقد تحولت الى شريك اساسي لعواصم القرار في مجال مكافحة الإرهاب.